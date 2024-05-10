У Луганську затримали громадянина російської федерації, 33-річного Андрія Курбасова, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Курбасов є уродженцем Володимирської області. Згідно з інформацією від його родичів, він покинув колонію року-півтора тому. Курбасов виявився колишнім ув'язненим, який був завербований на війну в Україні.

За даними джерела ASTRA, чоловік зізнався у зґвалтуванні дівчини в Луганську в машині та подальшому вбивстві. Спершу він злякався, що його спіймають, тому вдарив жінку ножем у серце. Тіло підлітка він закопав у лісосмузі та обклав камінням.

У 2016 році Курбасов потрапив у колонію за зберігання наркотиків і вбивство жінки.

Відправившись на війну, він порушив умови утримання ізоляції. За цими злочинами йому було призначено 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

До цього чоловік також був судимий за грабіж, викрадення автомобіля і розбій.