Нічна атака "Шахедів": українські захисники знищили усі дрони росіян [ Редагувати ]
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали для атаки по території України.
Про це повідомляє Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні уточнили, що загалом противник для чергового повітряного удару застосував десять дронів-камікадзе типу "Шахед".
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено, - йдеться в заяві Генштабу.
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