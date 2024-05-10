Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали для атаки по території України.

Про це повідомляє Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні уточнили, що загалом противник для чергового повітряного удару застосував десять дронів-камікадзе типу "Шахед".