З міста Вовчанськ на Харківщині та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. Про це заявив Громадському голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто.

Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку, заспокоює населення голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.