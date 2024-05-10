У Харківській області на північному напрямку окупанти посилили обстріли. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, для мешканців Харківщини субсидія на електроенергія зросте у 5 разів.