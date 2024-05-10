Зеленський про спробу наступу рф на Харків: бачимо сили й задум окупантів, посилюємо позиції [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Однак Збройні сили посилють захист лінії фронту.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно", - сказав Зеленський.
За його словами, наразі відбувається посилення сил на Харківському напрямку та на лінії кордону з рф.
"І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - розповів президент.
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