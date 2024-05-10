Росія може замислюватися про більш масштабний наступ на Харків - Білий дім [ Редагувати ]
Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.
"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб - як мінімум - використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто", - додав Кірбі.
по темі
Бійці Національної гвардії України сьогодні, 10 травня, знищили техніку росіян під час спроби наступу на Харківську область
Російські війська сконцентрували основні сили на напрямку Авдіївка-Бахмут у Донецькій області
Російські війська сконцентрували основні сили на напрямку Авдіївка-Бахмут у Донецькій області
Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені
Українські захисники ліквідували за добу ще 1300 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 478 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 11 танків, 35 ББМ та 23 артсистеми окупантів