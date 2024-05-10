Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.

"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб - як мінімум - використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто", - додав Кірбі.