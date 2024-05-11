За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області - ОВА [ Редагувати ]
Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.
167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. Малу Токмачку та Роботине накрили 22 обстріли з РСЗВ.
Також 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.
по темі
Російська армія атакувала Запоріжжя у неділю, 28 квітня, та вдарила по промисловому об'єкту
У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники
Нейрохірурги Першого медичного об'єднання Львова успішно вилучили уламок міни довжиною 8 міліметрів із головного мозку 9-річного хлопчика Михайлика Воловикова з Херсону
На ранок суботи, 4 травня, російські війська ще не розташували ракетні комплекси біля Чорного та Азовського морів