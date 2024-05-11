Макрон знову допустив відправлення французьких військ в Україну [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон знову заявив, що не відкидає відправлення французьких військовослужбовців в Україну. При цьому він висловив сподівання, що такого кроку не потрібно. Його слова наводить Le Figaro.
"Я сподіваюся, що Франції не доведеться воювати. Франція - мирна, а чи не військова держава. Але, безумовно, якщо хочеш миру, то треба його захищати. Тому потрібно озброюватися, часом стримувати вплив на наших суперників",- заявив Емманюель Макрон у відео з відповідями на запитання інтернет-користувачів.
Ми повинні говорити нашим суперникам: "Якщо ви зайдете занадто далеко, якщо загрожуватимете нашим інтересам, нашій безпеці, тоді я не виключаю відправку військових.
Потрібно передавати більше зброї українцям. І в якийсь момент, якщо росія зайде надто далеко, ми, європейці, маємо виступити разом. Ми повинні бути готові діяти, щоб мати стримуючий ефект на росію.
Емманюель Макрон неодноразово говорив, що за певного розвитку подій допускає відправку військ на Україну. Пізніше він пояснив, що це станеться у випадку, якщо влада України попросить про це.
Зокрема Макрон заявляв, що питання введення військ розглянуть у разі краху оборони ЗСУ та прориву російської армії.
Проти таких планів виступають США, Німеччина та Польща. Про плани відправити в Україну війська для навчань говорила прем'єр Литви.
У НАТО раніше визначили "червоні лінії" для вступу у війну України з рф. Альянс може втрутитися у війну, якщо у бойові дії вступить Білорусь, або якщо рф атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.
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