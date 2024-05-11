Президент Франції Емманюель Макрон знову заявив, що не відкидає відправлення французьких військовослужбовців в Україну. При цьому він висловив сподівання, що такого кроку не потрібно. Його слова наводить Le Figaro.

"Я сподіваюся, що Франції не доведеться воювати. Франція - мирна, а чи не військова держава. Але, безумовно, якщо хочеш миру, то треба його захищати. Тому потрібно озброюватися, часом стримувати вплив на наших суперників",- заявив Емманюель Макрон у відео з відповідями на запитання інтернет-користувачів.

Ми повинні говорити нашим суперникам: "Якщо ви зайдете занадто далеко, якщо загрожуватимете нашим інтересам, нашій безпеці, тоді я не виключаю відправку військових. Потрібно передавати більше зброї українцям. І в якийсь момент, якщо росія зайде надто далеко, ми, європейці, маємо виступити разом. Ми повинні бути готові діяти, щоб мати стримуючий ефект на росію.

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Емманюель Макрон неодноразово говорив, що за певного розвитку подій допускає відправку військ на Україну. Пізніше він пояснив, що це станеться у випадку, якщо влада України попросить про це.

Зокрема Макрон заявляв, що питання введення військ розглянуть у разі краху оборони ЗСУ та прориву російської армії.

Проти таких планів виступають США, Німеччина та Польща. Про плани відправити в Україну війська для навчань говорила прем'єр Литви.

У НАТО раніше визначили "червоні лінії" для вступу у війну України з рф. Альянс може втрутитися у війну, якщо у бойові дії вступить Білорусь, або якщо рф атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.