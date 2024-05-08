У декларації, яка буде ухвалена на саміті НАТО 9-11 липня, планують прямо прописати відмову від відправлення військ для участі у війні в Україні. Про це пише Corriere della Sera з посиланням на проект підсумкової заяви.

У декларації мають намір вказати, що координувати військову допомогу Північноатлантичного альянсу Україні буде не голова Пентагону Ллойд Остін, як це відбувається зараз, а штаб-квартира НАТО у Брюсселі.

Основний обсяг військової допомоги Україні зараз надають не США, а інші учасники Альянсу. Крім того, координація допомоги структурами НАТО "виглядатиме більш демократичною в очах як суспільства, так і Володимира Путіна".

В іншому, зазначає Corriere della Sera, підхід НАТО до допомоги Україні та запобігання загрозам від росії не зміниться. Зокрема, Північноатлантичний альянс продовжить зміцнювати свої східні кордони, щоб у разі виникнення такої необхідності на їхній захист "від країн Балтії до Болгарії" могли оперативно стати до 300 тисяч осіб.

Також члени НАТО шукають варіанти поставити Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. За розрахунками української влади, 25 таких комплексів вистачить, щоб захистити весь повітряний простір країни, а сім Патріотів дозволять закрити від російських атак з повітря основні індустріальні центри.

Наразі є попередні домовленості про постачання лише двох ЗРК - з Німеччини та Іспанії. Нідерланди загалом готові надати наявний у них комплекс Patriot Україні, але обговорюють юридичні аспекти, а Польща та Греція відповіли відмовою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово говорив, що Альянс не збирається відправляти війська в Україну. Однак президент Франції Еммануель Макрон, яка входить до НАТО, в останні місяці кілька разів публічно говорив на тему відправлення військ в Україну.

Зокрема Макрон заявляв, що питання введення військ розглянуть у разі краху оборони ЗСУ та прориву російської армії.

У НАТО раніше визначили "червоні лінії" для вступу у війну України з рф. Альянс може втрутитися у війну, якщо у бойові дії вступить Білорусь, або якщо рф атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.