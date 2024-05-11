В США вважають, що Україна не готова до переговорів з росією [ Редагувати ]
Україна не перебуває в досить сильній позиції для того, щоб почати переговори з росією про завершення збройного конфлікту.
Про це заявила колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Під час інтерв'ю виданню у колишньої американської чиновниці, яка тривалий час займалася питаннями зовнішньої політики США щодо України та росії, запитали, чи було помилкою не підштовхувати Київ до мирних переговорів із Москвою у 2022 році, на що вона відповіла, що, на її думку, помилки не було.
"Тоді вони не перебували в достатній сильній позиції. Вони й зараз недостатньо сильні", - відповіла Нуланд.
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