На півдні України знищили п'ять російських дронів: це були не "Шахеди" [ Редагувати ]
На півдні України за добу сили ППО знищили п'ять російських безпілотників. Це були не дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни атакують Україну.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.
У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.
Додамо, що лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.
Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.
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