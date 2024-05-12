На півдні України за добу сили ППО знищили п'ять російських безпілотників. Це були не дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни атакують Україну.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.

У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.

Додамо, що лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.

Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.