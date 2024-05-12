Люди масово виїжджають з Вовчанська через страх нової окупації – ЗМІ [ Редагувати ]
Жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через загрозу нової окупації міста.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Видання наголошує, що місто обстрілюється "безперебійно" російськими військами. Під час евакуації біля рятувальників та журналістів упав FPV-дрон.
У Вовчанську люди вже були під російською окупацією – і вони не хочуть... Вони намагаються виїхати звідси, не лише через обстріли, а й через страх окупації, - йдеться у повідомленні.
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