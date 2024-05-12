В Харківській ОВА розповіли, скільки людей евакуювались за дві доби [ Редагувати ]
З початку наступу російської федерації в Харківській області 10 травня з регіону було евакуйовано 4 тисячі людей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних, - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що укладені чіткі домовленості з "Укрзалізницею" про те, що у разі зростання темпів евакуації, включаючи вивезення за межі області, будуть надаватися додаткові потяги за окремими напрямками.
Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає, - зазначив Синєгубов.
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