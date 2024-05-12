У Харківській області є села, які з "сірої зони" перейшли до зони ведення активних бойових дій. Окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 травня.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.

Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони - усі, хто задіяний, і задіяний влучно, - я вам дякую. Завдання наше очевидне - треба завдати окупанту якнайбільших втрат.

Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна - місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті - місцевим мешканцям - допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині.

У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити - чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне - наша стійкість та український результат у боях.

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій - не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень.

Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати - відповідати окупанту вогнем", - заявив Зеленський.