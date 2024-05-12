У Харківській області Сили оборони стримують просування ворога, проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де росіяни змогли просунутися.

Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від села Липці. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано, ми підтверджувати не будемо. Однак цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. на даний час там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з росією.

Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, а також наносять ворогу ураження.

За інформацією Генштабу, на Харківському напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 12 атак в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.

Завдав також ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

Наразі у Харківській області тривають оборонні операції в районах сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище та Плетенівка.

Наші військові майже три доби ведуть там контрударні дії. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

Ворог розвиває свої дії на двох напрямках - це Липці та Вовчанськ, розширяючи фронт. А в напрямках населених пунктів Липців та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи.

Там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців та намагається просуватися в районах, які відокремлені від районів на північ від Липців...

Наші воїни намагаються утримати і свої позиції, тож істотних успіхів на цих територіях ворог не має. Тому ситуація доволі важка, однак повністю контрольована Силами оборони", - розповів Назар Волошин.