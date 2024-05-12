Президент росії володимир путін путін запропонував на посаду міністра оборони Андрія Бєлоусова, який раніше обіймав посаду першого віце-прем'єра в уряді Михайла Мішустіна.

Таким чином сергій шойгу залишає свою посаду, яку він обіймав з 2012 року.

65-річний Бєлоусов у різний час обіймав посади помічника президента путіна з економічних питань, міністра економічного розвитку рф, директора департаменту економіки та фінансів Апарату уряду рф, генерального директора Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, у 1981-2006 роках працював у Російській академії наук (до 1991 року - Академія наук СРСР).

З 30 квітня по 19 травня 2020 року, на час госпіталізації Мішустіна з коронавірусною інфекцією, Бєлоусов виконував обов'язки голови Кабміну.

Нагадаємо, наприкінці квітня заступника шойгу Тімура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром мільярд рублів.