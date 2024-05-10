Депутати Держдуми на пленарному засіданні 10 травня затвердили кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду голови уряду росії.

Його підтримали чотири з п'яти парламентських фракцій - утрималися депутати від КПРФ. Кандидатуру Мішустіна вніс до Держдуми володимир путін.

Призначення Мішустіна у повному складі підтримали пропутінська "Єдина Росія", "Нові люди" та ЛДПР. Фракція КПРФ від голосування утрималася.

​375 депутатів проголосували за призначення Мішустіна, 57 від голосування утрималися. "Проти" ніхто не висловився. Загалом у голосуванні взяли участь 432 депутати з 450.

Тепер впродовж наступних семи днів Мішустін має подати Держдумі кандидатури на посади заступників голови уряду та міністрів. Спікер в'ячеслав володін повідомив, що депутати розглянуть їх відповідно 13 та 14 травня.

Перепризначення Мішустіна відбулося відповідно до вимог російського законодавства. Після інавгурації президент, який вступив на посаду, повинен відправити прем'єра і уряд у відставку, після чого Держдума затверджує на посаді прем'єра запропоновану президентом нову кандидатуру (кандидат може бути тим самим, як і сталося у випадку з Мішустіним).

Мішустін очолює уряд росії з 2020 року. На даний момент він третій у новітній історії країни за тривалістю перебування на цій посаді. Довше за нього прем'єрами були дмитро медведєв (2012-2020) та Віктор Чорномирдін (1992-1998).