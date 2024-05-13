У Харківській області окупанти намагаються розтягнути оборону ЗСУ - Синєгубов [ Редагувати ]
Окупанти у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках.
За його словами, "ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ".
Він також розповів, що з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів. Вже вивезли 5700 людей, сьогодні у планах - 1600.
Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони.
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