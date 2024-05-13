Командувача ОТУВ "Харків" змінили на тлі наступу росіян [ Редагувати ]
У понеділок, 13 травня, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.
Про це повідомляє Оперативно-стратегічноме угруповання військ "Хортиця".
Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків".
При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Що відомо ОТУВ "Харків" і його колишнього очільника:
- Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" - це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.
- На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова, про це повідомляв заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.
- ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.
Хто такий Михайло Драпатий?
- Михайло Драпатий є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.
- У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2026 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 - командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.
- У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання - полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
- До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.
- У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.
Нагадаємо, 9 травня Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки ЗСУ, а Героя України Олександра Трепака - командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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