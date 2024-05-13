рф скинула щонайменше 32 ФАБ тільки за березень, квітень та травень на російські та окуповані українські регіони. Зокрема, п'ять авіабомб скинула росія на Білгородську (Бєлгородську) область за останні чотири дні. Про це в Telegram повідомило російське видання ASTRA, що позиціонує себе як незалежне.

ФАБ-500 впала 12 травня в районі будинку на вулиці Верескової у селищі Розумне-54 Білгородського району області. Бомба закопалася в землю і не вибухнула.



Згідно з інформацією російських соцмереж, потерпілих немає, мешканців довколишніх будинків планують евакуювати, знищення боєприпасу заплановано на 13 травня. Офіційно про падіння боєприпасу не повідомлялося.

10 травня ВКС рф скинули на Білгородську область чотири ФАБ. Зокрема, ФАБ-500 цього дня знайшли на дорозі дорогою з селища Комсомольське до села Ближнє Білгородського району. Бомбу знищили 11 травня, постраждалих немає.

У самому селищі Комсомольський уранці 10 травня знайшли ще одну ФАБ-500. Бомбу виявили біля житлового будинку, що на вулиці Південна. Жителів довколишніх будинків евакуювали.

У районі села Яблочкове 10 травня знайшли ФАБ-250. Ніхто не постраждав. ФАБ-500 цього ж дня скинули в районі селища Розумне. Жителів не евакуювали, ніхто не постраждав.

11 травня ФАБ-250 знайшли у Новій Таволжанці на території ТОВ Нова Зоря. Боєприпас знищили того ж таки дня, постраждалих немає.

Про всі п'ять випадків місцева влада, як і завжди, вважала за краще приховати, не повідомляючи про них публічно.

Крім того, ЗМІ нагадав, що 6 травня "нештатний сход" боєприпасу з російського літака відбувся у селі Воронцовка Краснодарського краю.

5 квітня російські військові упустили ФАБ-250 на окупованій частині Херсонської області — за 5 км від села Новоукраїнка у Новотроїцькому районі.

Іще раніше Раніше 4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500 внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. російська влада причину цієї події знову приховала.

Раніше дрони СБУ вразили НПЗ та електропідстанцію у двох областях рф.