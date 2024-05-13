В Україні вдруге оголосили маштабну тривогу через зліт МіГ (відбій) [ Редагувати ]
У понеділок, 13 травня, в Україні оголосили другу масштабну повітряну тривогу за добу. Моніторингові пабліки повідомляють про зліт МіГ-31. Про це також свідчить карта повітряних тривог.
Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 14:47.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Раніше ми писали про те, що за добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області.
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