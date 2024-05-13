У понеділок, 13 травня, в Україні оголосили другу масштабну повітряну тривогу за добу. Моніторингові пабліки повідомляють про зліт МіГ-31. Про це також свідчить карта повітряних тривог.

Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 14:47.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Раніше ми писали про те, що за добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області.