Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-4o з просунутим голосовим режимом.

Літера "o" в назві - це скорочення від "omni" (тобто "всебічний"). Нова версія моделі працює з мовою, текстом та відео.

Нове масштабне оновлення дозволить спілкуватися з AI голосом, а штучний інтелект зможе "бачити" світ навколо за допомогою камери, допомагати вирішувати завдання, працювати перекладачем в онлайн-режимі, читати казки на ніч та зчитувати ваші емоції за виразом обличчя.

Технічний директор компанії Міра Мураті заявила, що нова модель "набагато швидше" за минулу версію, а також має покращені можливості роботи з текстом, відео та аудіо.

OpenAI заявляють, що зрештою хочуть дозволити користувачам спілкуватися з ChatGPT у відеочатах. Нова модель підтримує 50 різних мов, включаючи російську.

API OpenAI зроблять загальнодоступним, щоб розробники могли почати створювати програми з використанням нової моделі вже сьогодні.

Нова модель здатна "сприймати емоції", аналізуючи вираз обличчя користувача, а також працювати зі звуком. Під час презентації розробники активно спілкувалися з моделлю, а також показали, як вони можуть розмовляти між собою з двох різних пристроїв.

Нова модель реагує на мову користувачів "лише за 232 мілісекунди, в середньому за 320 мілісекунд, що аналогічно до часу реакції людини під час розмови".

Під час презентації GPT-4o продемонстрував здатність розповідати казки на ніч, змінюючи тон голосу на більш драматичний або роботизований на прохання користувача. При цьому модель може працювати як перекладач, працюючи лише в аудіорежимі. Під час трансляції вона допомогла спілкуватися двом співробітникам компанії, які розмовляли між собою англійською та італійською.

Розробники також продемонстрували здатність моделі вирішувати математичні рівняння та допомагати писати код - під час презентації вона поетапно допомогла вирішити завдання, виступивши у ролі вчителя.

Нагадаємо, на початку квітня компанія Open AI відкрила доступ до ChatGPT без реєстрації.