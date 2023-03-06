ChatGPT ще навчається. Але що більше з ним спілкуватися, то розумнішим стає цей новий інструмент.

Технологічна новинка ChatGPT розриває інформаційний простір. Чат-бот б'є рекорд за рекордом - кількість користувачів, якість продукту, стрімкість самонавчання. У мережі люди просять GPT поділитися рецептом борщу, підібрати дієту та скласти бізнес-план проекту. Що варто знати про бот, щоб ефективно його використовувати? Карина Вакарєва - розповість.

Він підірвав мережу. Нашумілий ChatGPT. Технологічна новинка чи не щодня викликає дискусії.

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

ChatGPT може писати віруси.

Хтось його хвалить, а хтось - скептичний.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

Вже штучний інтелект розумніший, ніж людина.

Але однозначно - світ заінтригований...

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Чат-бот зі штучним інтелектом став справжньою сенсацією та популярною іграшкою для багатьох. Ми вирішили перевірити його та зрозуміти, наскільки він актуальний!?

Щоб скористатися системою, потрібно її встановити. Для цього слід зайти на сайт Open AI та зареєструватися. Тут просять ввести вашу електронну адресу та встановити пароль. Потім вибрати країну та зазначити номер телефону.

Так проходить процедура ідентифікації людини. Все пройшло вдало - тож можна починати спілкування. ChatGPT може написати статтю або реферат, зробити переклад чи перевірку кода, жартувати та генерувати меню на тиждень. Спектр його можливостей дуже широкий. Ми ж попросили програму скласти вірш про наших захисників. Ось, що у нього вийшло:

Хай Бог вас береже, захисники наші,

Ви наша надія, наша сила, наша слава.

І хай щасливі, здорові і вільні,

ви повертаєтеся з війни до своїх рідних.

Важливо, що запит потрібно вводити не новий, адже чат - у стані розробки та не володіє найсвіжішими даними. Наприклад, він досі не знає, що королева Британії Єлизавета ІІ - померла.

Юлія Пархоменко, директорка директорату цифрової економіки Мінцифри:

Якщо ви хочете запитати про війну в країні чи нові технології - там, яка ситуація в крипті зараз, ви не почуєте реальну інформацію, тому що вона буде оперуватися цими даними, які в неї були завантажені на 21-ий рік.

Вперше технологія для широкого загалу стала доступною наприкінці листопада минулого року. Втім, для України сервіс був заблокований через окупацію росією наших територій.

Юлія Пархоменко, директорка директорату цифрової економіки Мінцифри:

Вже в січні ми почали шукали рішення, тому що потрібно було виокремити ці території, які зараз тимчасово окуповані - Луганська, Донецька, анексований Крим. І ми вирішили цю проблему саме за допомогою геофільтрації.

Всього за кілька місяців після запуску кількість користувачів Чату-GPT сягнула ста мільйонів. Історія його популярності чи не найбільш масштабна з моменту появи Інтернету. Й не дивно, адже його можливості вражають -

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

Наприклад, ви написали якийсь текст або звіт і кажете – "а перепиши мені цей звіт мовою Хемінгуея, або перепиши його більш формалізовано, або більш весело". І ця мовна модель зробить на 90% це коректно. Чому кажу на 90%? Тому що 10% вона може придумати від себе.

Тому важливо перевіряти інформацію. Бо ж деякі факти штучний інтелект перекручує або відверто їх видумує.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

В нас люди як звикли - ага, окей, тут можна запитати, воно відповість і то є точно чорне, чи точно біле. А там ще критичне мислення треба застосовувати і розуміти, що він також може помилятися.

Однак, недооцінювати його не варто - якщо дати ботові неправдивий запит про загальновідомі факти, він здатен розпізнати фальсифікацію. На наше прохання - розповісти історію створення міста Нью-Йорк королем Норвегії у 12му році - Чат-GPT відповів, що це брехня та видав реальну хроніку заснування міста.

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

Пам'ятаєте, в дитинстві ми розглядали картинки "Знайди 10 відмінностей"? І ми сидимо - хтось за хвилину знаходить, хтось за 10 хвилин, хтось за годину. А ось штучний інтелект, який буде навчатися, буде знаходити це за долі секунди. Тобто, це прискорення якоїсь вузькоспеціалізованої роботи в декілька десятків або мільйонів разів.

Цим ChatGPT і лякає користувачів Інтернету. Прогнозується, що в майбутньому нейромережі зможуть виконувати за людину більшу частину інтелектуальної роботи.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

Повноцінних людей вона вже зможе замінити, я думаю, через 5 років. Тобто, перспектива не дуже довга через те, що зростання технологій відбувається зараз дуже швидко і там квантові комп'ютери, вони дозволяють вчитися набагато швидше штучному інтелекту.

ChatGPT може бути практично всім, що забажає користувач - і шеф-кухарем зі своїм рецептом борщу, і маркетологом, який складе бізнес-план проекту.

Руслан Сидорович, юрист:

Інженери на все це дивляться, як на технологію і їм цікаво - воно працює чи не працює і як працює? І вони не задумуються, до яких наслідків це може призвести.

Тож аби витримати конкуренцію новітніх технологій, слід замислитися, як стати більш привабливим для свого роботодавця.

Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії:

Людина має підлаштовуватися під технології і просто за допомогою цих технологій ставати кращим спеціалістом.

Дизайнер віртуальних світів, молекулярний дієтолог та куратор особистої пам'яті - це не терміни з футуристичного блокбастеру, а цілком реальні професії найближчого майбутнього. А чи буде в ньому місце журналістам? Запитаємо у штучного інтелекту:

Люди мають потребу в інформації та аналізі новин. Тож, можна очікувати, що професія журналіста продовжить існувати. Можливо, з'являться нові формати журналістики - наприклад, журналістика віртуальної реальності.

ChatGPT ще навчається. Але що більше з ним спілкуватися, то розумнішим стає цей новий інструмент.