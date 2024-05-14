Ключова мета росіян - масштабувати свої дії в прикордонні до ілюзії про повноцінний наступ на Харків.

Про це у вівторок, 14 травня, розповів Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Враховуючи те, що у прикордонній зоні знаходиться місто Вовчанськ, на яке росіяни намагаються наступати, то вони і говорять про те, що нібито ведуть там наступ. Побудувати лінію під кордоном, який постійно перебуває під прицілом ворожих FPV-дронів, артилерії та авіації, неможливо в принципі.

Відповідно, лінії оборони побудовані на певних рубежах, з урахуванням висот, рельєфу тощо. Бетонові укріплення є, 92-а бригада показувала їх", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, начальник ГУР МО розповів в ефірі телемарафону, що росіяни вже заблоковані на тих рубежах, на які вони вже встигли зайти. Триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі держави.