"На Харківщині є бетонні укріплення, 92-а бригада показувала їх" - ЦПД [ Редагувати ]
Ключова мета росіян - масштабувати свої дії в прикордонні до ілюзії про повноцінний наступ на Харків.
Про це у вівторок, 14 травня, розповів Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Враховуючи те, що у прикордонній зоні знаходиться місто Вовчанськ, на яке росіяни намагаються наступати, то вони і говорять про те, що нібито ведуть там наступ. Побудувати лінію під кордоном, який постійно перебуває під прицілом ворожих FPV-дронів, артилерії та авіації, неможливо в принципі.
Відповідно, лінії оборони побудовані на певних рубежах, з урахуванням висот, рельєфу тощо. Бетонові укріплення є, 92-а бригада показувала їх", - сказав Коваленко.
Нагадаємо, начальник ГУР МО розповів в ефірі телемарафону, що росіяни вже заблоковані на тих рубежах, на які вони вже встигли зайти. Триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі держави.
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