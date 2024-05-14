Росіяни вже заблоковані на тих рубежах, на які вони вже встигли зайти. Триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі держави.

Про це у вівторок, 14 травня, розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції у Харківській області. Всі вже спостерігають за цим пʼяту добу. Не можна сказати, що вони мають значний успіх - це точно неправда. Треба памʼятати, що ситуація доволі напружена і дуже швидко змінюється. Проте станом на вчорашній вечір, на мій погляд, зʼявилась стрімка тенденція до мобілізації ситуації", сказав Буданов.

Крім цього, він прокоментував ситуацію у Сумській області та заявив, що росіяни із самого початку планували таку операцію, як у Харківській області, і там.

"Станом на зараз вони утримують невелике угруповання сил у місті Суджа, у нас - це Сумський напрямок. Ситуація поки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану. Бої будуть тривати, але повторюсь, ситуація не є станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета цієї операції - створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на східних напрямках, дестабілізувати ситуацію всередині країни", - сказав очільник розвідки.

За його словами, ресурси росіян у Харківській області обмежені, але вони ще не кинули всі сили.

"Думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони використають. Все, що було у прикордонні, вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви. Основні події у нас ідуть на східному фронті, нам потрібні резерви. Ще одна мета, якої хочуть досягти росіяни - відволікання всіх сил і засобів, які у нас були сформовані, розтягнути по фронту. Думаю, що ми з цим справимось", - підсумував керівник ГУР МО.