Укрзалізниця запустила новий сайт для продажу квитків [ Редагувати ]
Укрзалізниця за підтримки Mastercard розробила та запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків за адресою https://booking-new.uz.gov.ua. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
У порівнянні зі старою версією на новому сайті одразу показано вартість білета, а всі вагони з вільними місцями розташовані на одному екрані.
На оновленому сайті доступні такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ - Варшава та Київ - Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
- придбання квитків у жіночі купе;
- придбання квитків зі знижкою для студентів;
- покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
- можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності "Залізні друзі" для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.
Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту https://booking.uz.gov.ua/ на новий https://booking-new.uz.gov.ua/ для максимального комфорту всіх користувачів.
Рік тому Укрзалізниця дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.
по темі
Популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки знову доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка була тимчасово призупинена
У Санкт-Петербурзі пасажирський автобус на Поцілунковому мості пробив парапет і впав у річку Мийку. У момент аварії в автобусі перебувало приблизно 20 людей
Війська росії зранку 8 травня атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні
росія більше не використовує так званий Кримський міст, який веде з Краснодарського краю рф до окупованого Криму, для постачання своїх військ на лінії фронту. Натомість росіяни переключилася на сухопутні маршрути через окуповані східні області України
Бронювання від мобілізації продовжили для деяких категорій військовозобов'язаних. Йдеться про співробітників "Укрзалізниці". Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє урядовий портал