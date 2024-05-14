Новий сайт для продажу квитків на поїзди

Укрзалізниця за підтримки Mastercard розробила та запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків за адресою https://booking-new.uz.gov.ua. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

У порівнянні зі старою версією на новому сайті одразу показано вартість білета, а всі вагони з вільними місцями розташовані на одному екрані.

На оновленому сайті доступні такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ - Варшава та Київ - Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;

придбання квитків у жіночі купе;

⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;

⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;

⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;

⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;

⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності "Залізні друзі" для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;

доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту https://booking.uz.gov.ua/ на новий https://booking-new.uz.gov.ua/ для максимального комфорту всіх користувачів.

Рік тому Укрзалізниця дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.