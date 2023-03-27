"Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" оновила правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Тепер пасажири мають можливість повернути повну вартість квитка, навіть після відправлення потяга. Про це повідомила пресслужба перевізника.
Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень.
Зміни в роботі "Укрзалізниці":
- офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);
- офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше - не менше ніж за 9 годин);
- також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн);
- приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення "дитина-інвалід" замінено на "дитина з інвалідністю", а визначення "інвалід війни" замінено на визначення "особа з інвалідністю внаслідок війни");
- урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;
- уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
- введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало - місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
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