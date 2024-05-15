"США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю" - Блінкен [ Редагувати ]
США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги. Кошти підуть на закупівлю зброї для української армії.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.
Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги.
Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.
Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.
Раніше ми писали про те, що Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті.
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