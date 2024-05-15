США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги. Кошти підуть на закупівлю зброї для української армії.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги.

Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.

Раніше ми писали про те, що Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті.