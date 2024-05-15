Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Про це повідомляє прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook.

Ми вдячні партнерам за розуміння.

За його даними, Зеленський провів щоденний селектор, передусім щодо ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

Зокрема, президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки - ГУР та СЗР - бачать усі ймовірні кроки противника.

Прессекретар додав, що Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію.

Раніше ми писали про те, що відбувається на Харківському напрямку зараз.