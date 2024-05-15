Чоловік, який сьогодні здійснив напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, розкрив свої мотиви. Він висловив своє незгоду з політикою уряду.

Про це повідомляє видання ta3.

Журналісти опублікували відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що він не погоджувався з політикою уряду, що пояснює те, чому він кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.

Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?, - сказав стрілок.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.

Злочинець зробив 5 пострілів, і прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще перебуває в операційній, - додав міністр.

За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось незабаром після президентських виборів.