Нападник на Фіцо розкрив свої мотиви: що відомо [ Редагувати ]
Чоловік, який сьогодні здійснив напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, розкрив свої мотиви. Він висловив своє незгоду з політикою уряду.
Про це повідомляє видання ta3.
Журналісти опублікували відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що він не погоджувався з політикою уряду, що пояснює те, чому він кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.
Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?, - сказав стрілок.
Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.
Злочинець зробив 5 пострілів, і прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще перебуває в операційній, - додав міністр.
За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось незабаром після президентських виборів.
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