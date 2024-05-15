У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляв відомий письменник-ліберал Юрай Цинтула (Juraj C.). Він є автором поетичної збірки, а раніше працював у приватній охоронній компанії.

Цинтулі 71 рік, він мешкає у місті Левіце на заході країни та має офіційно зареєстровану зброю.

У 2016 році він сам пережив замах, коли у торговому центрі у місті Левиці на нього напав чоловік, який перебував у нетверезому стані.

Цинтула є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина". Він відверто висловлював свою ненависть до Фіцо у соцмережах.

Підозрюваний у замаху на Фіцо перебуває під вартою, його справою займається Національна кримінальна агенція Словаччини.

Мотиви нападника невідомі. При цьому Фіцо вважається проросійським політиком. Він обійняв посаду прем'єр-міністра у жовтні 2023 року. Відтоді встиг назвати Україну "найкорумпованішою країною" і припинив поставки зброї ЗСУ, а також пообіцяв блокувати допомогу Києву від Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував замах на Фіцо.