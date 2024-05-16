Вручення повісток з 18 травня: які зміни чекають на українців [ Редагувати ]
Після 18 травня в Україні набудуть чинності зміни у врученні повісток.
Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому її можуть видати в будь-якому місці.
Хто має право вручати повістку:
- представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- представники органу місцевого самоврядування;
- керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
- керівники навчальних закладів;
- управителі багатоквартирних будинків.
Повістку військовозобов’язаному вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Повістка, кинута до поштової скриньки, НЕ вважатиметься належним чином врученою.
Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.
За що та яку українці нестимуть відповідальність:
- За неявку за повісткою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
- У випадку неявки на мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність.
- Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.
Раніше ми писали про те, що з 18 травня лише 50% держслужбовців матимуть бронь від мобілізації.
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