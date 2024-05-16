Після 18 травня в Україні набудуть чинності зміни у врученні повісток.

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому її можуть видати в будь-якому місці.

Хто має право вручати повістку:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування;

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Повістку військовозобов’язаному вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Повістка, кинута до поштової скриньки, НЕ вважатиметься належним чином врученою.

Від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.

За що та яку українці нестимуть відповідальність:

За неявку за повісткою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність .

. У випадку неявки на мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність .

. Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше ми писали про те, що з 18 травня лише 50% держслужбовців матимуть бронь від мобілізації.