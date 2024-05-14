Держслужбовці, без яких не зможе функціонувати державна та судова влада України, будуть заброньованими.

Про це повідомив Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Згідно з новим законопроєктом, який набуває чинності 18 травня, держслужбовці категорії Б та В бронюватимуться на 50%. Категорія А - це вищий корпус держслужби, то інші бронюватимуться лише наполовину.

Йдеться про велику кількість людей, яких призиватимуть до служби, якщо ці люди є військовозобовʼязаними", - сказав Лазуткін.

Також він зазначив, що з 18 травня усі військовозобовʼязані мають уточнити свої дані у ТЦК або за допомогою електронного кабінету чи прийти у ЦНАП. Також базова військова підготовка стане обовʼязковою, вона вводиться з 1 вересня 2025 року.