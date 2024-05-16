Наразі на Харківському напрямку ворог не полишає спроб зайняти більш вигідні позиції для подальшого просування вглиб області. Попри це силам оборони України вдалось частково стабілізувати ситуацію на даній ділянці фронту та нищити загарбників всіма наявними засобами. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишиться складною, динамічно змінюється. Нашим силам оборони і безпеки загалом усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію.

Він зазначив, що окупантів які зайшли у Харківську область, знищують усіма наявними засобами - артилерією, дронами, а також силами піхоти.

На тому напрямку вдалось стабілізувати ситуацію в тому плані, що просування (ворога - ред.) в певних ділянках і населених пунктах зупинено.

Попри це, за його словами, противник намагається забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування і з метою зайняти більш вигідні позиції на місцевості.

Однак, сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити ворожого просування вглибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань і щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони частково вибили росіян з Вовчанська на Харківщині.