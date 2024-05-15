Сили оборони частково вибили ворога з Вовчанська - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони частково вибили росіян з Вовчанська на Харківщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13:30 15 травня.
"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються", - повідомляє Генштаб.
Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші війська тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії.
На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.
На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.
На Сіверському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка - Спірне, Берестове - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, Соледар - Роздолівка, успіху не мали. Загалом - 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони.
На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати наші позиції збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.
На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.
Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.
На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка - Красногорівка, Славне - Парасковіївка та Солодке - Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.
На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.
На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.
На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.
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