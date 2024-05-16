Українське військо призупинило просування російських окупантів на Харківщині [ Редагувати ]
Сили оборони України зупинили просування російських окупантів на Харківщині і зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Протягом доби українські військові виконують бойові завдання в межах міської забудови на півночі Вовчанська, тримаючи ситуацію під контролем.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Купʼянському напрямку росіяни, за підтримки бронетехніки, атакують українські позиції на напрямку Крохмальне — Берестове. Захисники знищили танк та бойову машину піхоти окупантів, бій триває. Українці покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.
На Сіверському напрямку російське військо провело одну атаку на напрямку Веселе — Званівка. Тривають бої на напрямку Яковлівка — Роздолівка.
На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Бахмут — Андріївка. Ідуть бої в районі населеного пункту Григорівка.
На Покровському напрямку українські бійці відбили три атаки на напрямках Водяне — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Бойові дії тривають.
На Курахівському напрямку російські окупанти тричі атакували на напрямках Водяне — Нетайлове, Славне — Новомихайлівка. Бої тривають на напрямках Солодке — Костянтинівка та Солодке — Водяне.
На Времівському напрямку росіяни здійснили три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка — Урожайне, Завітне Бажання — Старомайорське. На напрямку Володине — Старомайорське Сили оборони України продовжують стримувати ворога.
На Придніпровському напрямку військо рф постійно намагається витіснити сили оборони з лівого берега Дніпра. За добу росіяни провели три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
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