Сили оборони України зупинили просування російських окупантів на Харківщині і зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Протягом доби українські військові виконують бойові завдання в межах міської забудови на півночі Вовчанська, тримаючи ситуацію під контролем.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни, за підтримки бронетехніки, атакують українські позиції на напрямку Крохмальне — Берестове. Захисники знищили танк та бойову машину піхоти окупантів, бій триває. Українці покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку російське військо провело одну атаку на напрямку Веселе — Званівка. Тривають бої на напрямку Яковлівка — Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Бахмут — Андріївка. Ідуть бої в районі населеного пункту Григорівка.

На Покровському напрямку українські бійці відбили три атаки на напрямках Водяне — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Бойові дії тривають.

На Курахівському напрямку російські окупанти тричі атакували на напрямках Водяне — Нетайлове, Славне — Новомихайлівка. Бої тривають на напрямках Солодке — Костянтинівка та Солодке — Водяне.

На Времівському напрямку росіяни здійснили три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка — Урожайне, Завітне Бажання — Старомайорське. На напрямку Володине — Старомайорське Сили оборони України продовжують стримувати ворога.

На Придніпровському напрямку військо рф постійно намагається витіснити сили оборони з лівого берега Дніпра. За добу росіяни провели три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.