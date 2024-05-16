Збірна України оголосила попередній склад на Євро-2024 [ Редагувати ]
Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до чемпіонату Європи 2024 року.
До Євро-2024 готуватимуться 26 футболістів. Ще шестеро гравців потрапили до резервного списку "синьо-жовтих".
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).
Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — «Динамо» Київ), Єгор Ярмолюк («Бренфорд», Англія).
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