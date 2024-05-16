На початку лютого 2022 року росія запустила в космос апарат, який несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімних американських чиновників.

Апарат під назвою "Космос-2553" запустили 5 лютого - за три тижні до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про його запуск повідомили в міноборони рф та в "Роскосмосі", однак про призначення супутника у релізах йшлося мало:

Запущений супутник "Космос-2553" оснащений бортовими приладами та системами, що знову розробляються, для їх відпрацювання в умовах впливу радіації та важких заряджених частинок.

Співрозмовники WSJ заявляють, що космічний апарат запустили у рамках російської ядерної антисупутникової програми.

Власне, ядерного заряду, як пише WSJ, "Космос-2553" не несе, але на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь. Якщо її буде розгорнуто, Москва зможе знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "у тій частині космосу, де домінують апарати уряду США та компанії SpaceX".

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Один співрозмовник видання назвав супутник "прототипом" зброї, але інші кажуть, що російська програма не просунулась так далеко. "Космос-2553" досі рухається навколо Землі "незвичною орбітою".

У середині лютого голова комітету з розвідки палати представників США Майк Тернер попередив про "серйозну загрозу національній безпеці" країни і вимагав від президента США Джо Байдена "розсекретити всю інформацію", яка стосується цієї загрози.

CNN та Reuters повідомляли, що згадана Тернером загроза пов'язана з росією та "операціями в космосі". ABC News уточнював, що росія планує розмістити у космосі ядерну зброю. За даними WSJ, причиною цього обговорення у Конгресі стала саме російська антисупутникова програма.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року росія вивела на орбіту розвідувальний супутник "Ресурс-П 4".