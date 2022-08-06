Китай провів успішний запуск з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі "експериментального багаторазового апарату". Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Подробиць про запуск, сам апарат і його місію вкрай мало. У повідомленні агентства йдеться лише про те, що багаторазовий апарат вивела в космос ракета-носій "Чжанчжен-2F" (Long March 2F), а сам апарат "пробуде на орбіті деякий час, після чого повернеться в задану точку посадки на території Китаю".

Під час польоту буде проведено перевірку роботи "орбітальних технологій" в "інтересах мирного використання космічного простору".

Фахівці, які відстежують китайську космічну програму, повідомляють, що це вже другий з 2020 року запуск такого апарату, який вони називають "таємничим" чи "таємним". За даними Spacenews.com, китайська влада не випустила жодних фото- або відеоматеріалів, що стосуються нинішнього чи попереднього запусків апарату.

За даними NASASpaceflight.com, можливо, йдеться про "космічний літак", аналогічний за дизайном та ідеєю американському безпілотному випробувальному орбітальному літаку Boeing X-37, перший політ якого відбувся в 2010 році. Він перебував на орбіті понад 800 днів.

Нагадаємо, КНР зараз активно будує своє власну орбітальну станцію "Тяньгун". Наприкінці до неї успішно пристикувався лабораторний модуль "Веньтянь".