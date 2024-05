Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Берінчик вперше завоював чемпіонський пояс на професійному ринзі та продовжив свою переможну ходу — 20 перемог у 20 боях.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink