Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBO, IBF та WBC.

Бій відбувся на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії, Ріяді.

Усик – Ф'юрі: підсумок бою

Поєдинок між Усиком та Ф'юрі завершився після 12 раундів суддівським рішенням: 115-112, 114-113 та 113-114.

Олександр Усик почав бій дуже активно. Ф'юрі намагався розважати публіку і дозволяв українцю наносити удари, одночасно добре контратакуючи.

У наступних двох раундах Усик продовжував намагатися затиснути Ф'юрі в кутку, комбінуючи удари в тулуб і голову суперника.

Четвертий раунд видався досить важким для Олександра. Ф'юрі чекав, коли українець наблизиться, щоб завдати ударів. У наступному раунді британець наніс кілька ударів знизу та нечисто пробив нижче пояса, на що Олександр звернув увагу рефері.

Шостий раунд став найважчим для українця, коли Ф'юрі збільшив швидкість і кілька разів наніс потужні та точні удари. Проте сьомий раунд був зовсім іншим, особливо остання хвилина, коли Усик підловив Тайсона і влучив у голову, продовжуючи наносити удари.

У восьмому раунді боксери обмінялися потужними ударами. Усик влучив точно в голову Ф'юрі, і на обличчі британця з'явилася кров. У дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун, але той, за допомогою рефері, зміг протриматися до гонгу.

Усик продовжував переважати Ф’юрі і в наступних двох раундах. Втім в 11-му раунді Тайсону вдалося дещо відновити контроль, але при цьому він брудно вдарив українця в потилицю.

Після 12-го раунду переможця бою Усик — Ф’юрі визначили суддівські записки. Двоє суддів віддали перемогу Усику, один – Ф’юрі.

Зазначимо, що уперше з 1999 року королівський дивізіон отримав абсолютного чемпіона світу. Останнім таким був Леннокс Льюїс, проте тоді було три чемпіонські пояси, зараз – чотири.

Після оголошення переможця Усик звернувся до свого покійного батька. "Батьку, ми це зробили", - сказав чемпіон.