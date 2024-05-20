На Запоріжжі під час гасіння пожежі окупанти атакували рятувальників з дрона [ Редагувати ]
У Запорізькій області під час гасіння пожежі російські окупанти атакували рятувальників з дрона. Внаслідок цього отримав поранення один із рятувальників.
"Ворог скинув боєприпас з дрону на рятувальників. Сталося це вчора у селі Новоандріївка Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники саме в цей час гасили пожежу у будинку після обстрілу.
"Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні.
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