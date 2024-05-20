У понеділок, 20 травня, в енергосистемі України зменшився дефіцит на тлі потепління, але він все ще залишається значним. Через це увечері з 18:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх споживачів, повідомило Укренерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Енергетики нагадали, що головна причина обмежень – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям: з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Так, 19 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі і Словаччини.

Також, з 09:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Сьогодні протягом доби Україна імпортуватиме електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови загальним обсягом 19 499 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 415 МВт.

Станом на ранок в Україні було знеструмлено 407 населених пунктів. Через бойові дії є нові відключення у Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях.

З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що обмеження електропостачання можуть тривати до серпня-вересня.