ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються - ОВА [ Редагувати ]
Збройні сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми у місті не припиняються. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.
У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ.
Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.
Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються.
Він додав, що сьогодні зранку зупинилися в бойовій дії на Купʼянському напрямку.
Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район.
Раніше ми писали про те, чи можуть окупанти обійти Вовчанськ.
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