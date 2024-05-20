Збройні сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми у місті не припиняються. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ.

Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.

Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються.

Він додав, що сьогодні зранку зупинилися в бойовій дії на Купʼянському напрямку.

Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район.

Раніше ми писали про те, чи можуть окупанти обійти Вовчанськ.