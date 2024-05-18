У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про те, чи можуть окупанти обійти Вовчанськ.

Обхід з флангів - це тактика росіян, вона зрозуміла. Воно б могло бути ефективним в перші години такого наступу, коли піхотні підрозділи просочуються через нашу першу лінію оборони, оскільки це перша лінія, вона ніколи не виглядає суцільною. Розрахунок міг бути на це, щоб обійти з флангів, закріпитися до підтягнення основних сил.

"Тепер, коли їх задум зрозумілий, коли на тактичному та оперативному рівнях задіяні вже наші резерви, ресурс, артилерія, українська авіація. То ж казати, що їм зараз вдасться обійти місто с флангів - не відповідає дійсності однозначно", - додав він.