Внаслідок атаки на Слов'янський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї було пошкоджено щонайменше одну установку. Про це повідомляє "Радио Свобода".

Як розповів представник компанії "Слов'янськ ЕКО", масштаби пошкоджень невідомі.

Видання нагадує, що у ніч на 19 травня влада Краснодарського краю заявила про падіння БпЛА на території заводу. Водночас стверджувалось, що загоряння, пошкоджень, чи постраждалих не було. Зокрема ворог заявив, що загалом нібито впали шість дронів.

Пізніше директор з комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв відзначив, що на території НПЗ є видимі руйнування, у зв'язку з чим роботу заводу було призупинено.

Зокрема влада Краснодарського краю заявила й про атаку на військовий аеродром в станиці Кущівська. Щонайменше три дрони досягли своїх цілей. Згідно з даними Astra, внаслідок атаки були пошкоджені Су-27, а також інфраструктура аеродрому.

Це вже друга атака безпілотників на військовий аеродром у Кущівській і Слов'янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ було пошкоджено сепаративну установку, виникла сильна пожежа.

Як повідомляв раніше голова Славянського району Кубані Роман Синяговський, у ніч проти 19 травня під час атаки БПЛА шість безпілотників впали на території НПЗ у Славянську-на-Кубані. Також зафіксовано один вибух у районі старого цвинтаря, один вибух у хуторі Трудобеліківський.

Славянський НПЗ, який розташований у місті Славянськ-на-Кубані (Краснодарський край) має потужність 5,2 млн тонн на рік. Підприємством володіє Роберт Паранянц (75%) і Валерій Паранянц (25%).