Росіяни заявили про атаку 9 ракет ATACMS на Крим і 60 БпЛА – на області росії [ Редагувати ]
Міноборони росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над двома областями рф, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
Про це повідомило Міноборони рф.
Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.
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