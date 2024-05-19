Міноборони росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над двома областями рф, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.

Про це повідомило Міноборони рф.

Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.