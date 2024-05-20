В ніч на 19 травня в Саудівській Аравії відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у якому український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі. Після поєдинку видання The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу.



Новим лідером рейтингу найкращих боксерів світу видання The Ring назвало українського боксера Олександра Усика, який здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі та отримав звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі вперше за останні 25 років.

Після перемоги над Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик має 22 перемоги у 22 боях з яких 14 закінчились нокаутом. Усик змістив японця Наоя Іноуе на друге місце, який нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі у бою з мексиканцем Луїсом Нері.

У Наоя Іноуе 27 перемог у 27 боях з яких 24 закінчились нокаутом. Трійку лідерів замикає американець Теренс Кроуфорд, який має 40 поєдинків без поразок з яких 31 закінчив достроково. У серпні Кроуфорд має провести бій проти Ісраїла Мадримова з Узбекистану.



Зазначимо, що рейтинг The Ring визначає найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії спортсменів.

Раніше ми писали про те, що 35-річний Тайсон Ф'юрі зазнав першої поразки на професійному рингу за 34 перемогах (24 нокаутом) та 1 нічиїй. Він не зумів вчетверте захистити титул чемпіона світу за версією WBC, який виборов у лютому 2020 року завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером технічним нокаутом у 7-му раунді. У жовтні 2021 року британець вдруге переміг Вайлдера - технічним нокаутом в 11-му раунді, у квітні 2022 року виграв у співвітчизника Ділліана Вайта технічним нокаутом у 6-му раунді, а в грудні - у співвітчизника Дерека Чісору.

У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг українця Володимира Кличка та завоював титули за версіями IBF, WBA та WBO. Після цього британець пропустив 2,5 роки через проблеми зі здоров'ям та наркотиками.

У даний час званням абсолютного чемпіона світу також володіють японець Наоя Іноуе (до 55,2 кг), американець Теренс Кроуфорд (до 66,68 кг) і мексиканець Сауль Альварес (до 76,2 кг).