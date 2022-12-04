Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг співвітчизника Дерека Чісора та захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Бій у надважкій вазі, що проходив у Лондоні, завершився технічним нокаутом у десятому раунді.

На рахунку 34-річного Ф'юрі тепер 33 перемоги, одна нічия та жодної поразки. У 38-річного Чісори 33 перемоги та 13 поразок. Це третій бій між британськими боксерами. У перших двох також переміг Ф'юрі - у 2011 році рішенням суддів, 2014-му - технічним нокаутом.

Ф'юрі у 2015 році отримав титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Він пропустив два з половиною роки через проблеми зі здоров'ям та наркотиками.

Пояс WBC він завоював у 2020 році і з того часу тричі його захистив. Чісора вдруге боксував за пояс чемпіона світу.

Після перемоги над Чісорою Тайсон Ф'юрі заволав у мікрофон: "Де Олександр Усик, цей кролик? Гей, кролик!" Олександр піднявся в ринг, де Тайсон зухвало викликав його на бій. Усик незворушно витримав словесний потік від "Циганського короля".

FURY AND USYK FACE OFF! 🤯#FuryChisora pic.twitter.com/T7hgrqekEA — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) December 3, 2022

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик у ніч на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) у 12-раундовому поєдинку здолав Ентоні Джошуа.

Після бою 35-річний українець заявив, що завершить кар'єру, якщо не проведе наступного поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.