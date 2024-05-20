Україна не використовувала зброю, отриману від Сполучених Штатів, для ударів по військових об'єктах на території росії.

Про це йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу після засідання "Рамштайн".

Я абсолютно впевнений, що українці не користувалися нашою зброєю для ураження цілей на території росії, - сказав Остін.

Остін також наголосив, що США чітко заявили Україні, що надають зброю лише для захисту її території.

Як вони (українці - ред.) це роблять, залишу на розгляд експертів. Але, звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю лише на території України, - додав глава Пентагону.

Нагадаємо, американське озброєння надходитиме Збройним силам України "стабільним потоком". Про це на онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін.