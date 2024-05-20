Остін заявив, що Україна не використовувала американську зброю для ударів по території рф [ Редагувати ]
Україна не використовувала зброю, отриману від Сполучених Штатів, для ударів по військових об'єктах на території росії.
Про це йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу після засідання "Рамштайн".
Я абсолютно впевнений, що українці не користувалися нашою зброєю для ураження цілей на території росії, - сказав Остін.
Остін також наголосив, що США чітко заявили Україні, що надають зброю лише для захисту її території.
Як вони (українці - ред.) це роблять, залишу на розгляд експертів. Але, звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю лише на території України, - додав глава Пентагону.
Нагадаємо, американське озброєння надходитиме Збройним силам України "стабільним потоком". Про це на онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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